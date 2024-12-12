الخميس 12 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
حفريات ديناصورات معروضة للمزاد العلني
12 ديسمبر 2024 18:00
دار كريستيز
دار كريستيز للمزادات
كريستيز
مزاد كريستيز
لندن
حفريات الديناصورات
الديناصورات
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا استقال بوريس جونسون من عضوية البرلمان البريطاني؟
12 يونيو 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا يمثل الأمير هاري أمام القضاء؟
7 يونيو 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
القصر يكشف تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث
12 ابريل 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
29 مارس 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا تحمل مذكرات جونسون؟
18 يناير 2023
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
اتفاق بين بريطانيا وألمانيا للحد من الهجرة غير الشرعية
اقتصاد
مقومات الإمارات ترتقي بتصنيفها بمؤشر المراكز المالية العالمية
الرياضة
«دعوى قضائية» تطالب تايسون بالتعويض!
الترفيه
كشف السر وراء نجاح الديناصورات في عصرها
الأخبار العالمية
اتفاق بين بريطانيا وألمانيا للحد من الهجرة غير الشرعية
11 ديسمبر 2024
اقتصاد
مقومات الإمارات ترتقي بتصنيفها بمؤشر المراكز المالية العالمية
8 ديسمبر 2024
الرياضة
«دعوى قضائية» تطالب تايسون بالتعويض!
7 ديسمبر 2024
الترفيه
كشف السر وراء نجاح الديناصورات في عصرها
6 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©