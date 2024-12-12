الخميس 12 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
ميناء خليفة يحتفي بـ12 عاماً من النجاحات والأرقام القياسية
12 ديسمبر 2024 17:41
ميناء خليفة
أبوظبي
موانئ أبوظبي
الإمارات
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
رسالة "عاصمة رأس المال" للعالم خلال أسبوع أبوظبي المالي
10 ديسمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
مشاريع إماراتية مبتكرة في أسبوع أبوظبي للأعمال
5 ديسمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
أسبوع أبوظبي للأعمال.. منصة لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات
4 ديسمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
ما هي الوجهات الـ10 الجديدة للاتحاد للطيران؟
27 نوفمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
معرض أبوظبي الدولي للقوارب.. انطلاق أكبر نسخة من المعرض
21 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الرياضة
العربي يتطلع إلى «الصدارة» في «دوري الأولى»
علوم الدار
الإمارات ضمن 8 دول في معرض تراثنا بمصر وأكثر من 1164 عارضاً
الرياضة
برعاية نهيان بن زايد.. «العين للشطرنج» يستضيف بطولة آسيا للهواة
الرياضة
مشاركة قياسية في الجولة النهائية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
العربي يتطلع إلى «الصدارة» في «دوري الأولى»
اليوم 20:14
علوم الدار
الإمارات ضمن 8 دول في معرض تراثنا بمصر وأكثر من 1164 عارضاً
اليوم 19:40
الرياضة
برعاية نهيان بن زايد.. «العين للشطرنج» يستضيف بطولة آسيا للهواة
اليوم 19:18
الرياضة
مشاركة قياسية في الجولة النهائية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©