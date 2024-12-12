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اقتصاد
شركات وصناديق عالمية تتسابق للانضمام إلى "أبوظبي العالمي"
12 ديسمبر 2024 19:45
سوق أبوظبي العالمي
أبوظبي
أسبوع أبوظبي المالي
الشركات العالمية
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