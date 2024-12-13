الجمعة 13 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات.. نموذج رائد في دعم الأسرة
13 ديسمبر 2024 18:11
دعم الأسرة
الأسرة
الأسرة الإماراتية
الإمارات
الاستقرار الأسري
الحياة الأسرية
التماسك الأسري
دور الأسرة
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الحلقة الثانية من "أمير الشعراء 11"
اليوم 19:45
علوم الدار
علوم الدار
احتفالات في العين مول على هامش فعاليات حصن الاتحاد 10
اليوم 19:30
علوم الدار
علوم الدار
فعاليات مدارس العين احتفاءً بحصن الاتحاد 10
اليوم 19:06
علوم الدار
علوم الدار
احتفالات في بوادي مول على هامش فعاليات حصن الاتحاد 10
اليوم 19:00
علوم الدار
علوم الدار
السوق المركزي.. لوحة فنية وتاريخ يختزل ذاكرة الشارقة
11 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
محمد بن زايد: الأسرة أساس أي مجتمع قوي
أسر مستقرة
علوم الدار
محمد بن راشد: الأسرة أولوية وطنية
علوم الدار
«التنمية الأسرية» تقدم استراتيجيات استدامة الألفة والمودة بين الزوجين
علوم الدار
محمد بن زايد: الأسرة أساس أي مجتمع قوي
12 ديسمبر 2024
الافتتاحية
أسر مستقرة
9 ديسمبر 2024
علوم الدار
محمد بن راشد: الأسرة أولوية وطنية
8 ديسمبر 2024
علوم الدار
«التنمية الأسرية» تقدم استراتيجيات استدامة الألفة والمودة بين الزوجين
29 نوفمبر 2024
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
إيلون ماسك.. على طريق التريليون دولار
علوم الدار
الحلقة الثانية من "أمير الشعراء 11"
علوم الدار
احتفالات في العين مول على هامش فعاليات حصن الاتحاد 10
علوم الدار
فعاليات مدارس العين احتفاءً بحصن الاتحاد 10
علوم الدار
احتفالات في بوادي مول على هامش فعاليات حصن الاتحاد 10
الأخبار العالمية
الثلوج تحول نيويورك إلى لوحة بيضاء خلابة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©