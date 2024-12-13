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أسماك اصطناعية لتوليد الكهرباء
13 ديسمبر 2024 21:09
توليد الكهرباء
الطاقة الكهرومائية
الكهرباء
توليد الطاقة
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