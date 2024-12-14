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علوم الدار
شهادة طبيب إماراتي عائد من غزة.. الإنسانية حين تختبرها المآسي
14 ديسمبر 2024 17:34
حين عادوا إلى وطنهم، عادوا بحكايات تغمرها الدروس، وبقلوب أثقلتها الذكريات. غادروا غزة، ولكن شيئاً منهم بقي هناك. شهادة طبيب إماراتي عائد من #غزة.. الإنسانية حين تختبرها المآسي
الإمارات
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
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