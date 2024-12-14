شهادة طبيب إماراتي عائد من غزة.. الإنسانية حين تختبرها المآسي

حين عادوا إلى وطنهم، عادوا بحكايات تغمرها الدروس، وبقلوب أثقلتها الذكريات. غادروا غزة، ولكن شيئاً منهم بقي هناك. شهادة طبيب إماراتي عائد من #غزة.. الإنسانية حين تختبرها المآسي