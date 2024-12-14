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"محظوظ".. فلكلور صعيدي في "مهرجان الشيخ زايد"
14 ديسمبر 2024 18:05
أبوظبي
مصر
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مهرجان الشيخ زايد
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الفلكلور
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