الأحد 15 ديسمبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
قرقاش: بيان العقبة الوزاري يعكس توجهاً عربياً إيجابياً لدعم سوريا
اليونيسيف تدعو لتحرك عالمي لوقف سفك دماء أطفال غزة
السيسي يبحث مع مسؤولين أميركيين هدنة غزة
22 قتيلاً بينهم رئيس بلدية دير البلح
ميقاتي: الجيش اللبناني بدأ توسيع انتشاره في الجنوب
ألمانيا تدعو إلى حل سلمي لإنهاء أزمة أوكرانيا
انتخاب كافيلاشفيلي رئيساً لجورجيا
ليبيا.. المنفي يدعو لانتخابات وطنية بالعام المقبل
حاكم الشارقة يكرم الفائزين بجائزة «سلطان لطاقات الشباب»
صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي التعاون البرلماني
مسؤولة التنمية المجتمعية في «جامعة زايد» لـ«الاتحاد»: مبادرة لدمج المهارات الأكاديمية والمهنية لـ1700 طالب وطالبة
معهد التدريب القضائي يحتفل بتخريج 581 متدرباً
انطلاق مهرجان ربيع مصفوت السابع في عجمان
جامعة الشارقة تطلق مركز التميز للصحة العامة
«خيرية الشارقة» تدعم برامج المساعدات السكنية
مهرجان الوثبة للزهور ينطلق 20 ديسمبر
22 ألف زائر لحدائق ومتنزهات رأس الخيمة نوفمبر الماضي
شرطة أبوظبي تكرم شخصين متعاونين
%26 نمو مبيعات الهواتف في الإمارات خلال النصف الأول
«طاقة أبوظبي» تفوز بجائزة القيادة الاستشرافية
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
رحيل الفنان نبيل الحلفاوي
15 ديسمبر 2024 19:57
نبيل الحلفاوي
السينما
السيدة زينب
التلفزيون
القاهرة
الطريق إلى إيلات
الفن
الفن المصري
مصر
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
"محظوظ".. فلكلور صعيدي في "مهرجان الشيخ زايد"
14 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
بكلمات وألحان تعكس الاعتزاز والفخر.. فنانون يتغنون بالإمارات
2 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
"الله يا دار زايد" و"كلنا الإمارات".. أغنيات وطنية تحتفي بعيد الاتحاد
2 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
أصوات الزمن الجميل.. ذاكرة لا تغيب
23 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
"التشافي بالموسيقى" في مهرجان العين للكتاب 2024
18 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الترفيه
10 نجمات.. الأفضل في هوليوود
اليوم 19:00
الأخبار العالمية
السيسي يبحث مع مسؤولين أميركيين هدنة غزة
اليوم 01:08
الترفيه
«محظوظ».. فلكلور مصري على أنغام المزمار
اليوم 01:07
الترفيه
«مكتبة» تحتفـي بـ30 فناناً وفنانة
اليوم 01:07
الترفيه
10 نجمات.. الأفضل في هوليوود
اليوم 19:00
الأخبار العالمية
السيسي يبحث مع مسؤولين أميركيين هدنة غزة
اليوم 01:08
الترفيه
«محظوظ».. فلكلور مصري على أنغام المزمار
اليوم 01:07
الترفيه
«مكتبة» تحتفـي بـ30 فناناً وفنانة
اليوم 01:07
شاهد أيضًا
علوم الدار
رحيل الفنان نبيل الحلفاوي
اليوم 19:57
علوم الدار
لقطات من مطار دمشق قبيل استئناف عملياته
14 ديسمبر 2024
علوم الدار
"مكتبة" تحتفي بإبداعات الشباب
14 ديسمبر 2024
علوم الدار
"محظوظ".. فلكلور صعيدي في "مهرجان الشيخ زايد"
14 ديسمبر 2024
علوم الدار
"حاميات التراث" يتألقن في "مهرجان الشيخ زايد"
14 ديسمبر 2024
علوم الدار
شهادة طبيب إماراتي عائد من غزة.. الإنسانية حين تختبرها المآسي
14 ديسمبر 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©