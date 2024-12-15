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ما حقيقة الأجسام الطائرة في "نيوجرسي"؟
15 ديسمبر 2024 23:54
الولايات المتحدة
طائرات من دون طيار
الأجسام الطائرة
دونالد ترامب
وزارة الدفاع الأميركية
نيو جيرسي
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