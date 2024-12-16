الإثنين 16 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
من هو مبعوث ترامب الرئاسي للمهام الخاصة؟
16 ديسمبر 2024 17:44
أميركا
دونالد ترامب
البيت الأبيض
ترامب
المهام الخاصة
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من المرشح لمنصب وزير الدفاع في إدارة ترامب؟
6 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هاريس تهاجم ترامب في خطابها الأخير
30 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
«مروض ترامب» هل هو ما يحتاجه الناتو؟
29 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل يضم ترامب ديمقراطيين في إدارته؟
29 أغسطس 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حزام الصدأ
28 أغسطس 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب يدعو لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا
الأخبار العالمية
ترامب يعيّن مستشاراً للبيت الأبيض في الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
ترامب يرشح ديفيد بيرديو لمنصب سفير الولايات المتحدة في الصين
الترفيه
أول رائد فضاء «خاص» رئيساً لـ«ناسا»
الأخبار العالمية
ترامب يدعو لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا
9 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
ترامب يعيّن مستشاراً للبيت الأبيض في الذكاء الاصطناعي
6 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
ترامب يرشح ديفيد بيرديو لمنصب سفير الولايات المتحدة في الصين
6 ديسمبر 2024
الترفيه
أول رائد فضاء «خاص» رئيساً لـ«ناسا»
6 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©