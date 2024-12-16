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اقتصاد
الإمارات والبحرين.. شراكة تجارية مستدامة
16 ديسمبر 2024 18:08
التجارة غير النفطية
التجارة
البحرين
الاستثمار
الإمارات
التعاون التجاري
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