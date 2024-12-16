الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ميخائيل كافيلاشفيلي.. رئيس جورجيا الجديد
16 ديسمبر 2024 22:52
جورجيا
الانتخابات البرلمانية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من هو مبعوث ترامب الرئاسي للمهام الخاصة؟
اليوم 17:44
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل يستعيد ترامب "جورجيا" من الديمقراطيين؟
17 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من هو رئيس وزراء فرنسا الجديد؟
9 سبتمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الانتخابات البرلمانية في بريطانيا بالأرقام
4 يوليو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل يسلم ترامب نفسه إلى قضاء ولاية جورجيا؟
16 أغسطس 2023
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
انتخاب كافيلاشفيلي رئيساً لجورجيا
علوم الدار
سفارة الإمارات في تبليسي تحتفل بعيد الاتحاد الـ53
الأخبار العالمية
انتخاب كافيلاشفيلي رئيساً لجورجيا
15 ديسمبر 2024
علوم الدار
سفارة الإمارات في تبليسي تحتفل بعيد الاتحاد الـ53
6 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©