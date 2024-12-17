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علوم الدار
ما هو دور مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية بقطاع الطيران؟
17 ديسمبر 2024 16:36
أبوظبي
الطيران
الملاحة الجوية
قطاع الطيران
الإمارات
المجال الجوي
الحركة الجوية
مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية
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