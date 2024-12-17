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ماذا يعني حجب الثقة عن حكومة شولتس؟
17 ديسمبر 2024 16:48
الانتخابات البرلمانية
الرئيس الألماني
حزب البديل من أجل ألمانيا
ألمانيا
البرلمان الألماني
فرانك فالتر شتاينماير
الحزب المسيحي الديمقراطي
أولاف شولتس
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