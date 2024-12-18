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اقتصاد
الإمارات وقطر.. شراكة اقتصادية متينة
18 ديسمبر 2024 17:45
شراكة اقتصادية شاملة
التجارة غير النفطية
التجارة
قطر
الإمارات
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