الأربعاء 18 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
فشل جديد لإطلاق صاروخ "سبيس وان" اليابانية
18 ديسمبر 2024 18:18
اليابان
الأقمار الاصطناعية
الأقمار الصناعية
الفضاء
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا يزور إمبراطور اليابان بريطانيا ؟
25 يونيو 2024
اقتصاد
اقتصاد
الياه سات.. قمران جديدان للفضاء في 4 سنوات
13 يونيو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات وكوريا الجنوبية.. تعاون مثمر في صناعة الفضاء
28 مايو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات واليابان.. دبلوماسية المناخ لدفع التنمية
18 يوليو 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الفضاء.. محطة جديدة في الأزمة الكورية
2 يونيو 2023
أخبار ذات صلة
الرياضة
11 ميدالية للإمارات في «مونديال بناء الأجسام»
الترفيه
طاقم مركبة فضائية صينية ينجح في أول مهمة خارج المركبة
اقتصاد
صادرات اليابان ترتفع بدعم من ضعف الين
الأخبار العالمية
اليابان.. إلغاء محاولة لإطلاق صاروخ إلى الفضاء
الرياضة
11 ميدالية للإمارات في «مونديال بناء الأجسام»
اليوم 19:12
الترفيه
طاقم مركبة فضائية صينية ينجح في أول مهمة خارج المركبة
اليوم 16:50
اقتصاد
صادرات اليابان ترتفع بدعم من ضعف الين
اليوم 15:10
الأخبار العالمية
اليابان.. إلغاء محاولة لإطلاق صاروخ إلى الفضاء
اليوم 10:45
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
فشل جديد لإطلاق صاروخ "سبيس وان" اليابانية
الأخبار العالمية
طائرات حربية تنقل مصابي إعصار تشيدو
الأخبار العالمية
نجاح عملية حماية المحطة الفضائية من الحطام
اقتصاد
الإمارات وقطر.. شراكة اقتصادية متينة
علوم الدار
الإمارات وقطر.. وحدة الجغرافيا والتاريخ
الأخبار العالمية
ما مصير اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل؟
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©