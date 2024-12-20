الجمعة 20 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
"العربية".. لغة الضاد والإعجاز
20 ديسمبر 2024 20:29
لغة الضاد
اللغة العربية
اليوم العالمي للغة العربية
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
مهرجان ليوا.. مغامرة وتشويق وسياحة
19 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
كبار المواطنين.. نبض التاريخ وجذور المستقبل
19 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
"مهرجان أم الإمارات" يعزز الروابط الاجتماعية
19 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وقطر.. وحدة الجغرافيا والتاريخ
18 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
ما هو دور مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية بقطاع الطيران؟
17 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
التعليم والمعرفة
«شتاء صندوق الوطن» يحتفي باليوم العالمي للغة العربية
علوم الدار
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور اللغة العربية
علوم الدار
احتفالية الإمارات بـ"اليوم العالمي للغة العربية" ترسخ الهوية وتعزز الحضور الثقافي
التعليم والمعرفة
لطيفة بنت محمد: لغتنا العربية هويتنا.. وبوابة عبور للإبداع والابتكار
التعليم والمعرفة
«شتاء صندوق الوطن» يحتفي باليوم العالمي للغة العربية
اليوم 01:01
علوم الدار
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور اللغة العربية
19 ديسمبر 2024
علوم الدار
احتفالية الإمارات بـ"اليوم العالمي للغة العربية" ترسخ الهوية وتعزز الحضور الثقافي
19 ديسمبر 2024
التعليم والمعرفة
لطيفة بنت محمد: لغتنا العربية هويتنا.. وبوابة عبور للإبداع والابتكار
19 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©