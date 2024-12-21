السبت 21 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
نوابغ العرب.. أعمدة الإبداع الإنساني
21 ديسمبر 2024 18:18
نوابغ العرب
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. دار أمن وأمان تنام في عيون قادة صانوا العهد وصنعوا المجد
2 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
وقفة ولاء
1 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
تحدي القراءة العربي.. الأمة التي تقرأ هي التي تقود
25 أكتوبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»
6 أكتوبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تستضيف أكبر مؤتمر في العالم لأبحاث الفضاء
26 يوليو 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"
علوم الدار
محمد بن راشد: العرب قادرون على استعادة ريادتهم العلمية
علوم الدار
محمد بن راشد: مسيرة الإمارات نحو المستقبل لن يوقفها أحد
علوم الدار
محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في مبارك محمد المطيوعي المنصوري
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"
20 ديسمبر 2024
علوم الدار
محمد بن راشد: العرب قادرون على استعادة ريادتهم العلمية
18 ديسمبر 2024
علوم الدار
محمد بن راشد: مسيرة الإمارات نحو المستقبل لن يوقفها أحد
10 ديسمبر 2024
علوم الدار
محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في مبارك محمد المطيوعي المنصوري
9 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©