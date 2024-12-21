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علوم الدار
الحرف التراثية تزيّن «قرية ليوا»
21 ديسمبر 2024 20:10
مهرجان ليوا الدولي
الإمارات
ليوا
التراث الإماراتي
الحرف التراثية
الصناعات اليدوية التقليدية
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