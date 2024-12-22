الأحد 22 ديسمبر 2024
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علوم الدار
«سيرك هوليوود» في «قرية ليوا»
22 ديسمبر 2024 18:31
ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي.. ألعاب بهلوانية وفقرات أكروباتية تفاعلية يقدمها "سيرك هوليوود" في "قرية ليوا"
أبوظبي
استعراضات بهلوانية
الإمارات
هوليوود
السيرك
ليوا
مهرجان ليوا الدولي
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