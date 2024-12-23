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علوم الدار
«العجلة العملاقة» في «مهرجان أم الإمارات»
23 ديسمبر 2024 18:14
تقام للمرة الأولى وتجذب الزوار في منطقة التسلية على كورنيش أبوظبي
أبوظبي
كورنيش أبوظبي
الترفيه
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