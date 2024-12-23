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علوم الدار
"بيوت منتصف الطريق".. من الإدمان إلى المجتمع
23 ديسمبر 2024 19:12
مشوار يبدأ بالعزيمة والإصرار لكسب ثقة الجميع. 180 يوماً يقضيها المتعافي من الإدمان خلال رحلة دمجه في المجتمع، حتى يعود إلى حياة طبيعية وسط أهله وأصدقائه.. فكيف يعيش المتعافي من الإدمان أيامه قبل عودته لمجتمعه والحياة؟
الإدمان
مكافحة الإدمان
التعافي من الإدمان
الرعاية الأسرية
الإمارات
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