"بيوت منتصف الطريق".. من الإدمان إلى المجتمع

مشوار يبدأ بالعزيمة والإصرار لكسب ثقة الجميع. 180 يوماً يقضيها المتعافي من الإدمان خلال رحلة دمجه في المجتمع، حتى يعود إلى حياة طبيعية وسط أهله وأصدقائه.. فكيف يعيش المتعافي من الإدمان أيامه قبل عودته لمجتمعه والحياة؟