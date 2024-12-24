الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
انهيار جزئيّ لرصيف ميناء سانتا كروز في كاليفورنيا
24 ديسمبر 2024 20:23
سانتا كروز
كاليفورنيا
انهيار
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
«السيارات الكلاسيكية» في «قرية ليوا»
اليوم 20:36
علوم الدار
علوم الدار
"بيوت منتصف الطريق".. من الإدمان إلى المجتمع
23 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
«العجلة العملاقة» في «مهرجان أم الإمارات»
23 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يلهم الأجيال
22 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
«سيرك هوليوود» في «قرية ليوا»
22 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
فيضانات جارفة تضرب الساحل الشمالي لكاليفورنيا
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تنجح في وضع قمر اصطناعي في المدار
الأخبار العالمية
عواصف شديدة تجتاح ولايات أميركية مع تساقط كثيف للثلوج
الأخبار العالمية
إعصار يضرب ولاية كاليفورنيا ويتسبب بانقطاع الكهرباء
الأخبار العالمية
فيضانات جارفة تضرب الساحل الشمالي لكاليفورنيا
اليوم 09:56
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تنجح في وضع قمر اصطناعي في المدار
22 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
عواصف شديدة تجتاح ولايات أميركية مع تساقط كثيف للثلوج
16 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
إعصار يضرب ولاية كاليفورنيا ويتسبب بانقطاع الكهرباء
15 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©