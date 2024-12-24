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علوم الدار
«السيارات الكلاسيكية» في «قرية ليوا»
24 ديسمبر 2024 20:36
يأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن.. معرض السيارات الكلاسيكية في مهرجان ليوا الدولي يحتفي بتاريخ الإمارات وتنوعها الثقافي
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