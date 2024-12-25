الخميس 26 ديسمبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
2024.. عام «صناديق الاقتراع»
مخلفات الحرب تحصد حياة 24 سورياً خلال شهر
قصف إسرائيلي يستهدف لأول مرة منذ شهر شرق لبنان
الأمم المتحدة: ضرورة وصول المساعدات للجميع في سوريا
مستوطنون يهاجمون تجمعين فلسطينيين في الضفة
54 وفاة و9 آلاف إصابة بـ«الكوليرا» في تعز اليمنية
إصابة 5 متظاهرين بنيران الجيش الإسرائيلي في القنيطرة
دعوة أممية لتقديم مساعدات عاجلة للمنشآت الطبية في غزة
البابا فرنسيس يندد بـ«الوضع الإنساني الخطير» في غزة
مقتل 8 فلسطينيين بعملية إسرائيلية في طولكرم
اجتماع استثنائي اليوم في الكويت لـ«الوزاري الخليجي» بشأن سوريا
محمد بن راشد: روّاد العلوم والبحوث الطبية يطورون مخزون المعرفة البشرية
تحت رعاية منصور بن زايد.. مهرجان «العين للتمور» ينطلق 3 يناير
«تريندز» يشارك بورقة بحثية في «ملتقى مراكز الفكر بالدول العربية»
عمار النعيمي: علاقاتنا أخوية وعميقة مع الكويت
أمطار على مناطق متفرقة من الدولة
إطلاق تقرير «تمكين أصوات الشباب في سياسة المناخ العربية»
دفعة جديدة من نزلاء «الإصلاح والتأهيل» الملتحقين ببرنامج سوق العمل
«النيابة العامة» تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
لحظات مرعبة من داخل الطائرة الأذربيجانية قبل سقوطها
26 ديسمبر 2024 00:42
سقوط طائرة
حادث الطائرة
حوادث الطائرات
أذربيجان
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إعادة فتح برج إيفل للزوار
24 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أسماك مغطاة بالنفط
21 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لقاح شخصي ضد السرطان
20 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
قانون قيصر.. تبعات انتهائه
19 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
انفجار طائرة في الأرجنتين
19 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
العثور على الصندوق الأسود الخاص بطائرة أذربيجان
26 ديسمبر 2024
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس أذربيجان بضحايا تحطم الطائرة
اليوم 21:02
الأخبار العالمية
الكشف عن السبب وراء تحطم طائرة أذربيجان
اليوم 20:00
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع أذربيجان وتعزّي في ضحايا تحطم طائرة
اليوم 17:58
الأخبار العالمية
العثور على الصندوق الأسود الخاص بطائرة أذربيجان
26 ديسمبر 2024
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس أذربيجان بضحايا تحطم الطائرة
اليوم 21:02
الأخبار العالمية
الكشف عن السبب وراء تحطم طائرة أذربيجان
اليوم 20:00
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع أذربيجان وتعزّي في ضحايا تحطم طائرة
اليوم 17:58
شاهد أيضًا
علوم الدار
«المناطيد الهوائية» تضئ سماء «ليوا الدولي»
26 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
لحظات مرعبة من داخل الطائرة الأذربيجانية قبل سقوطها
26 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
إعادة فتح برج إيفل للزوار
24 ديسمبر 2024
علوم الدار
«السيارات الكلاسيكية» في «قرية ليوا»
24 ديسمبر 2024
علوم الدار
انهيار جزئيّ لرصيف ميناء سانتا كروز في كاليفورنيا
24 ديسمبر 2024
علوم الدار
"بيوت منتصف الطريق".. من الإدمان إلى المجتمع
23 ديسمبر 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©