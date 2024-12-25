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لحظات مرعبة من داخل الطائرة الأذربيجانية قبل سقوطها
26 ديسمبر 2024 00:42
سقوط طائرة
حادث الطائرة
حوادث الطائرات
أذربيجان
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