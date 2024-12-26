الخميس 26 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
إنسانية الإمارات.. حكايات من غزة
26 ديسمبر 2024 19:00
الإمارات
غزة
فلسطين
مدينة الإمارات الإنسانية
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
أطفال غزة
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
مبادرات إماراتية لمساندة الأشقاء في غزة
اليوم 17:40
علوم الدار
علوم الدار
الفارس الشهم.. رجل النجدة والنخوة والسلام
6 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
إنسانية الإمارات.. حكايات من غزة
20 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فيليب لازاريني لـ"الاتحاد": الوضع في غزة كارثي
15 أكتوبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. مواقف تاريخية لإحلال السلام في غزة
7 أكتوبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تدعم إعادة تشغيل المخابز في غزة
علوم الدار
جهود إماراتية مستمرة لإغاثة أهالي غزة
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توزع الخبز على النازحين في «مواصي رفح»
الأخبار العالمية
«حقيبة الظهر» رمز للبقاء على قيد الحياة في غزة
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تدعم إعادة تشغيل المخابز في غزة
24 ديسمبر 2024
علوم الدار
جهود إماراتية مستمرة لإغاثة أهالي غزة
20 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توزع الخبز على النازحين في «مواصي رفح»
19 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
«حقيبة الظهر» رمز للبقاء على قيد الحياة في غزة
19 ديسمبر 2024
شاهد أيضًا
علوم الدار
إنسانية الإمارات.. حكايات من غزة
الأخبار العالمية
ناجية من تحطم طائرة أذربيجان عاشت حالة رعب شديدة
علوم الدار
الفنون الشعبية.. فلكلور العالم في مهرجان الشيخ زايد
علوم الدار
مبادرات إماراتية لمساندة الأشقاء في غزة
علوم الدار
«المناطيد الهوائية» تضئ سماء «ليوا الدولي»
الأخبار العالمية
لحظات مرعبة من داخل الطائرة الأذربيجانية قبل سقوطها
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©