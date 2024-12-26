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علوم الدار
الفنون الشعبية.. فلكلور العالم في مهرجان الشيخ زايد
26 ديسمبر 2024 18:15
الفنون الشعبية
مهرجان الشيخ زايد
الإمارات
الوثبة
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