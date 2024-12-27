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طفلة تسقط في بئر بعمق 700 قدم
27 ديسمبر 2024 21:15
الهند
فرق الإنقاذ
إنقاذ طفل
إنقاذ طفل سقط في بئر
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