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اقتصاد
أسباب جعلت الإمارات الأولى عالمياً
28 ديسمبر 2024 18:35
خلال سنوات قليلة، أصبحت الإمارات منارة عالمية مضيئة، وواحدة من أفضل وجهات العيش في العالم، متصدرة النهضة في العمران والسياسة والاقتصاد.. فما الأسباب وراء هذا الإنجاز؟
التعايش السلمي
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