أسباب جعلت الإمارات الأولى عالمياً

خلال سنوات قليلة، أصبحت الإمارات منارة عالمية مضيئة، وواحدة من أفضل وجهات العيش في العالم، متصدرة النهضة في العمران والسياسة والاقتصاد.. فما الأسباب وراء هذا الإنجاز؟