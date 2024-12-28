«الدراجات النارية».. تحدي الجاذبية في «قرية ليوا»

السبت 28 ديسمبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
مسؤول أممي لـ«الاتحاد»: 50% من نظام الرعاية الصحية في سوريا خارج الخدمة
تقرير حقوقي: «الحوثي» تجند المهاجرين الأفارقة قسراً
الأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل بعثات الإغاثة في غزة
2024.. عام فارق في مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي في تونس
لبنان: لم يبلغنا أي طرف بعدم انسحاب إسرائيل من الجنوب بعد الهدنة
مقتل 4 إرهابيين في روسيا
الأردن: أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة
ليبيا.. اجتماعات مرتقبة بين «النواب» و«الدولة» لحل الأزمة السياسية
إصابة 9 مدنيين إثر انفجار مستودع أسلحة في حمص
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يواصل تقديم خدماته لأهالي غزة
«شرطة أبوظبي» تعتمد خطة لتأمين احتفالات رأس السنة
«صحة أبوظبي»: 19 مليون درهم منح لمشاريع البحث والابتكار
الدراجات النارية في «مهرجان ليوا» تتحدى الجاذبية الأرضية!
دراسة لـ«تريندز»: الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة في عالم الصحة
دبي تحتفي برأس السنة للقوى العاملة
إطلاق القمر «MBZ-Sat» إلى مداره يناير المقبل
حديقة الحيوانات بالعين تقدم للزوار «المكتبة البيئية»
قفزة 13000 قدم تبهر جمهور قرية ليوا
«طب أسنان الأطفال» بدبي الصحية «صديقة لذوي التوحد»
شرطة أبوظبي تحذر من الاختناق أو الحرائق عند استخدام الفحم وأجهزة التدفئة
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
«الدراجات النارية».. تحدي الجاذبية في «قرية ليوا»
28 ديسمبر 2024 19:15
تحدي الجاذبية في "قرية ليوا".. عروض استثنائية للدراجات النارية في قلب الصحراء
مهرجان ليوا الدولي
الصحراء
ليوا
الدراجات النارية
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الضباب يوقف الرحلات الجوية في المملكة المتحدة
اليوم 19:25
علوم الدار
علوم الدار
المرأة الإماراتية 2024.. حصاد الإنجازات والتمكين
اليوم 18:41
علوم الدار
علوم الدار
مهرجان حتّا للعسل
27 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
أبوظبي.. قصة نجاح تجذب 27 مليون زائر في 2024
27 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
قرية ليوا.. أنشطة عائلية في قلب الصحراء
26 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
الدراجات النارية في «مهرجان ليوا» تتحدى الجاذبية الأرضية!
اليوم 00:58
علوم الدار
قفزة 13000 قدم تبهر جمهور قرية ليوا
اليوم 00:57
الرياضة
«الدراجات النارية» تتحدى «الجاذبية الأرضية»!
27 ديسمبر 2024
علوم الدار
«الصقور» ترسم لوحة الختام بـ«محترفين جرناس» في مهرجان ليوا
27 ديسمبر 2024
علوم الدار
الدراجات النارية في «مهرجان ليوا» تتحدى الجاذبية الأرضية!
اليوم 00:58
علوم الدار
قفزة 13000 قدم تبهر جمهور قرية ليوا
اليوم 00:57
الرياضة
«الدراجات النارية» تتحدى «الجاذبية الأرضية»!
27 ديسمبر 2024
علوم الدار
«الصقور» ترسم لوحة الختام بـ«محترفين جرناس» في مهرجان ليوا
27 ديسمبر 2024
شاهد أيضًا
علوم الدار
الضباب يوقف الرحلات الجوية في المملكة المتحدة
اليوم 19:25
علوم الدار
«الدراجات النارية».. تحدي الجاذبية في «قرية ليوا»
اليوم 19:15
الأخبار العالمية
الثلوج "تشل" كشمير
اليوم 18:47
علوم الدار
المرأة الإماراتية 2024.. حصاد الإنجازات والتمكين
اليوم 18:41
اقتصاد
أسباب جعلت الإمارات الأولى عالمياً
اليوم 18:35
علوم الدار
مهرجان حتّا للعسل
27 ديسمبر 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©