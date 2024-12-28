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علوم الدار
الضباب يوقف الرحلات الجوية في المملكة المتحدة
28 ديسمبر 2024 19:25
غطى معظم أنحاء بريطانيا.. الضباب يوقف الرحلات الجوية في المملكة المتحدة
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الضباب
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