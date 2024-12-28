الأحد 29 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
مليونا جالون من مياه الشرب يومياً لأهالي غزة
28 ديسمبر 2024 22:51
ضمن عملية الفارس الشهم3.. الإمارات توفر مليوني جالون من مياه الشرب يومياً لأهالي غزة
فلسطين
مياه الشرب
إسرائيل
قطاع غزة
الإمارات
غزة
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
إنسانية الإمارات.. حكايات من غزة
26 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
مبادرات إماراتية لمساندة الأشقاء في غزة
26 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
شهادة طبيب إماراتي عائد من غزة.. الإنسانية حين تختبرها المآسي
14 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الفارس الشهم.. رجل النجدة والنخوة والسلام
6 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
إنسانية الإمارات.. حكايات من غزة
20 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل مبادراتها الإنسانية لإغاثة نازحي غزة
الأخبار العالمية
الإمارات توفر المياه النظيفة لـ150 ألف عائلة في غزة
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تقدم أغطية شتوية لمرضى «ناصر الطبي»
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل مبادراتها الإنسانية لإغاثة نازحي غزة
25 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الإمارات توفر المياه النظيفة لـ150 ألف عائلة في غزة
23 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تقدم أغطية شتوية لمرضى «ناصر الطبي»
18 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
16 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©