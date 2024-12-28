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قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرق مستشفى كمال عدوان في غزة
29 ديسمبر 2024 00:30
الاحتلال الإسرائيلي
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
مستشفى كمال عدوان
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