الأحد 29 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
2024.. عام صناديق الاقتراع
29 ديسمبر 2024 21:00
مليارا ناخب في 74 دولة أدلوا بأصواتهم. 2024.. عام "صناديق الاقتراع"
الولايات المتحدة
روسيا
الانتخابات الأميركية
اليابان
فلاديمير بوتين
البرلمان الأوروبي
تايوان
بريطانيا
جنوب أفريقيا
فرنسا
أميركا
فنزويلا
إندونيسيا
صناديق الاقتراع
دونالد ترامب
ناريندار مودي
الهند
المكسيك
موريتانيا
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الذكرى الـ20 على أعظم الكوارث الطبيعية
19 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
آلاف المهاجرين يصلون إلى الحدود الأميركية
19 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كاتدرائية نوتردام تفتح أبوابها من جديد
8 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من الحلبة إلى الحكومة.. قصة وزيرة التعليم في إدراة ترامب
21 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي خطة ترامب لترحيل المهاجرين؟
20 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
انتخاب 10 رؤساء جدد في دول العالم
الأخبار العالمية
بوتين يعتذر عن وقوع الحادث المأساوي للطائرة الأذرية
الأخبار العالمية
ترامب يطلب من المحكمة العليا تأجيل حظر تيك توك
الأخبار العالمية
المكسيك توفر "تطبيقا للإنذار" لرعاياها المهاجرين في أميركا
الأخبار العالمية
انتخاب 10 رؤساء جدد في دول العالم
اليوم 02:05
الأخبار العالمية
بوتين يعتذر عن وقوع الحادث المأساوي للطائرة الأذرية
اليوم 02:04
الأخبار العالمية
ترامب يطلب من المحكمة العليا تأجيل حظر تيك توك
28 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
المكسيك توفر "تطبيقا للإنذار" لرعاياها المهاجرين في أميركا
27 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©