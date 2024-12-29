حصاد 2024.. موانئ الإمارات تنقل تجربتها الملهمة لقارات العالم

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حصاد 2024.. موانئ الإمارات تنقل تجربتها الملهمة لقارات العالم
29 ديسمبر 2024 22:00
حصاد 2024.. 11.84 مليار درهم قيمة الاستثمارات التوسعية لـ"موانئ أبوظبي" و"موانئ دبي العالمية" في القطاع اللوجستي العالمي خلال العام 2024.. موانئ الإمارات تنقل تجربتها الملهمة لقارات العالم
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