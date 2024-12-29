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اقتصاد
حصاد 2024.. موانئ الإمارات تنقل تجربتها الملهمة لقارات العالم
29 ديسمبر 2024 22:00
حصاد 2024.. 11.84 مليار درهم قيمة الاستثمارات التوسعية لـ"موانئ أبوظبي" و"موانئ دبي العالمية" في القطاع اللوجستي العالمي خلال العام 2024.. موانئ الإمارات تنقل تجربتها الملهمة لقارات العالم
الإمارات
الموانئ
موانئ أبوظبي
موانئ دبي
دبي
أبوظبي
القطاع اللوجستي
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