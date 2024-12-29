حصاد 2024.. موانئ الإمارات تنقل تجربتها الملهمة لقارات العالم

حصاد 2024.. 11.84 مليار درهم قيمة الاستثمارات التوسعية لـ"موانئ أبوظبي" و"موانئ دبي العالمية" في القطاع اللوجستي العالمي خلال العام 2024.. موانئ الإمارات تنقل تجربتها الملهمة لقارات العالم