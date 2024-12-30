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علوم الدار
حصاد 2024.. رعاية صحية بمعايير عالمية
30 ديسمبر 2024 18:25
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الرعاية الصحية
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
القطاع الصحي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
محمد العلماء
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