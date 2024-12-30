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الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين في سوريا
2024 عام «النزوح» في العالم
ترامب يؤيد ماسك ويدعم تأشيرات «العمالة الماهرة»
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: قطاع غزة لا يصلح للحياة
عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي استهدف مخيماً ومستشفى
«العالمي للتسامح والسلام» يدعو إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني
«الصحة العالمية»: حصار شمال غزة يهدد حياة 75 ألف فلسطيني
تفاقم معاناة النازحين في مخيمات شمال غربي سوريا
روسيا: لم نتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة وضع قواعدنا العسكرية
مديرة إدارة شؤون الأمن الحيوي في «السلامة الغذائية» لـ «الاتحاد»: أول مركز مرجعي لأمراض الإبل في الإمارات
مجلس التوازن شريك استراتيجي لـ«آيدكس ونافدكس»
قيادات من المالديف تتعرف على منهجيات العمل الحكومي بالإمارات
«تريندز» يستعرض الفرص والتحديات في الذكاء الاصطناعي
«جسور خليجية» يختتم أعمال الدورة الأولى
خليفة بن طحنون يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف سالم جمعة المهيري
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حصاد 2024.. رعاية صحية بمعايير عالمية
30 ديسمبر 2024 18:25
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الرعاية الصحية
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
القطاع الصحي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
محمد العلماء
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