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علوم الدار
الإمارات.. سجل حافل في مجال الاستدامة
30 ديسمبر 2024 22:57
واصلت الدولة خلال 2024 تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية.
مبادرة محمد بن زايد للماء
الطاقة
الأمن الغذائي
الاستدامة
البيئة
المناخ
الزراعة
التغير المناخي
الإمارات
التنمية المستدامة
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