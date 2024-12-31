الأربعاء 1 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
تايوان تستقبل 2025 بعرض مذهل للألعاب النارية
31 ديسمبر 2024 23:00
تايوان
الألعاب النارية
العام الجديد
احتفالات العام الجديد
احتفالات رأس العام الجديد
رأس السنة
احتفالات رأس السنة
ليلة رأس السنة
رأس السنة الميلادية
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
احتفالات برج خليفة بالعام الجديد
1 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستقبل العام الجديد
1 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
كورنيش أبوظبي يحتفل بالعام الجديد
1 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
أم القيوين تستقبل العام الجديد بعرض مبهر على الواجهة المائية
1 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
سيدني تستقبل العام الجديد بـ 9 أطنان من الألعاب النارية
اليوم 18:35
أخبار ذات صلة
علوم الدار
حمدان بن زايد: كل عام ووطننا الغالي وشعبه في قمة المجد
علوم الدار
تنويه من مهرجان الشيخ زايد
الأخبار العالمية
سيدني تستقبل العام الجديد بـ 9 أطنان من الألعاب النارية
علوم الدار
طحنون بن زايد: نتطلع لعام جديد تمضي فيه الإمارات ريادتها العالمية على كافة الأصعدة
علوم الدار
حمدان بن زايد: كل عام ووطننا الغالي وشعبه في قمة المجد
اليوم 23:56
علوم الدار
تنويه من مهرجان الشيخ زايد
اليوم 23:46
الأخبار العالمية
سيدني تستقبل العام الجديد بـ 9 أطنان من الألعاب النارية
اليوم 23:08
علوم الدار
طحنون بن زايد: نتطلع لعام جديد تمضي فيه الإمارات ريادتها العالمية على كافة الأصعدة
اليوم 22:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©