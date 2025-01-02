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من هو المرشح الأوفر حظاً لمنصب مستشار ألمانيا؟
2 يناير 2025 23:00
مستشار ألمانيا
ألمانيا
انتخابات ألمانيا
المستشار الألماني
فريدريش ميرتس
الاتحاد الديمقراطي المسيحي
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