الجمعة 3 يناير 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
القوات الإسرائيلية تنسف منازل في «عيتا الشعب» جنوبي لبنان
السفارة السورية في بيروت تعلن استئناف العمل
وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يعتزمان زيارة دمشق خلال أيام
مصر تؤكد ضرورة شمولية الانتقال السياسي في سوريا
الجوع يهدد الملايين في دول جنوب القارة الأفريقية
بدء أعمال بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
«البلديات والنقل» تدعو الجمهور للإبلاغ عن مشوهات المظهر العام
مهرجان ليوا الدولي يحطم «الأرقام القياسية» في «نسخة استثنائية»
«أمنية» تغير حياة 830 طفلاً وطفلة العام الماضي
برنامج «ميادين الخير» ينطلق اليوم
حميد النعيمي: الإمارات تولي الصحة اهتماماً كبيراً
«مزرعة الفراولة» في حتا.. إطلالة مستدامة بين أحضان الجبال
كلية الإمارات للتطوير التربوي توظف 100% من خريجيها
«خليفة التربوية» تغلق باب قبول طلبات المرشحين للدورة المقبلة
مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية ينطلق اليوم
صعود التل.. «تحدي مرعب» بطموح الصدارة
«دبي الخيرية» تشارك العمال الاحتفال بالعام الجديد
«تنمية المجتمع - أبوظبي» تصدر 8 تراخيص لمؤسسات النفع العام
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ما هي العلاقة بين حادثي "نيو أورليانز" و"فندق ترامب"؟
3 يناير 2025 00:05
تسلا
تسلا. سايبرترك
سيارة تسلا الكهربائية
لاس فيغاس
تيسلا
أميركا
دونالد ترامب
ترامب
نيو أورلينز
انفجار سيارة
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من هو مبعوث ترامب الرئاسي للمهام الخاصة؟
16 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من هو "قيصر" الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب؟
6 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
«مروض ترامب» هل هو ما يحتاجه الناتو؟
29 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل يضم ترامب ديمقراطيين في إدارته؟
29 أغسطس 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حزام الصدأ
28 أغسطس 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب يندد بـ«الحدود المفتوحة» بعد هجوم نيو أورلينز
3 يناير 2025
الأخبار العالمية
الكشف عن حصيلة قتلى هجوم نيو أورلينز
اليوم 23:04
الأخبار العالمية
الكشف عن هوية القتيل في حادث انفجار شاحنة تسلا
اليوم 20:52
الأخبار العالمية
السلطات الأميركية تكشف عن صلة بين حادثي «نيو أورليانز» و«فندق ترامب»
اليوم 18:01
الأخبار العالمية
ترامب يندد بـ«الحدود المفتوحة» بعد هجوم نيو أورلينز
3 يناير 2025
الأخبار العالمية
الكشف عن حصيلة قتلى هجوم نيو أورلينز
اليوم 23:04
الأخبار العالمية
الكشف عن هوية القتيل في حادث انفجار شاحنة تسلا
اليوم 20:52
الأخبار العالمية
السلطات الأميركية تكشف عن صلة بين حادثي «نيو أورليانز» و«فندق ترامب»
اليوم 18:01
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ما هي العلاقة بين حادثي "نيو أورليانز" و"فندق ترامب"؟
3 يناير 2025
الأخبار العالمية
من هو المرشح الأوفر حظاً لمنصب مستشار ألمانيا؟
اليوم 23:00
علوم الدار
"الفارس الشهم 3" تلبي مناشدة عائلة الطفل علي عزام
اليوم 22:40
الأخبار العالمية
تعزيزات أمنية خارج برج ترامب
اليوم 21:50
الأخبار العالمية
لماذا احمرت سماء فرنسا؟
اليوم 21:10
علوم الدار
ماذا حققت الإمارات في 2024؟
اليوم 20:58
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©