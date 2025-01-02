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ما هي العلاقة بين حادثي "نيو أورليانز" و"فندق ترامب"؟
3 يناير 2025 00:05
تسلا
تسلا. سايبرترك
سيارة تسلا الكهربائية
لاس فيغاس
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أميركا
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ترامب
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