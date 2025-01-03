2024.. العام الأكثر حرارة في الصين

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الأمم المتحدة: ضرورة استعادة سيادة سوريا وسلامة أراضيها
«الصحة العالمية»: 15 مليون سوري بحاجة ماسة للرعاية الصحية
عمال مهاجرون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلدانهم
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3 يناير 2025 21:00
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