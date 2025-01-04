السبت 4 يناير 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
ألمانيا تقدم منحاً مالية للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم
الرئيس الأوكراني يربط نهاية سريعة للحرب بموقف «قوي» من ترامب
77 قتيلاً في غزة خلال 24 ساعة
تونس.. حملات مكثفة لمواجهة عصابات الهجرة غير الشرعية
الأمم المتحدة تدعو لتوفير تمويل عاجل لدعم التعافي والاستقرار في سوريا
945 ألف شخص في غزة بحاجة إلى مساعدات الشتاء
115 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر
دعوات أوروبية إلى عملية انتقالية سلمية وجامعة في سوريا
«الصحة العالمية»: على إسرائيل السماح بمغادرة المرضى والجرحى من غزة
التشيك تعيد فتح سفارتها في دمشق
«الفارس الشهم 3» تغيث الأطفال النازحين في غزة
131 ألف مواطن يعملون بالقطاع الخاص بنهاية 2024
مهرجان ليوا الدولي.. «قوة ناعمة» تصون الموروث
«بيئة أبوظبي» تنفذ برنامجاً مكثفاً لحماية طائر العقاب النساري
خولة السويدي: الشيخة هند بنت مكتوم رمز العطاء
دراسة جديدة لـ«تريندز»: استراتيجيات مبتكرة لمكافحة التطرف في العصر الرقمي
«الوطني» يناقش استراتيجية الحكومة في البحث والتطوير
نهيان بن مبارك يعزي حميد حمد دلموك الظاهري في وفاة زوجته
«جمعية الصحفيين» تكشف عن برنامج اليوبيل الفضي يناير الجاري
«التنمية الأسرية» تنفذ برامج لتعزيز الوالدية الفاعلة
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
مهرجان ليوا الدولي يختتم فعالياته اليوم
4 يناير 2025 19:30
ليوا
مهرجان ليوا الدولي
مهرجان ليوا
تل مرعب
الإمارات
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
"قرية ليوا" تحتفي بـ"الحناء"
3 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
"عجلة شمس".. أيقونة مهرجان ليوا الدولي
2 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
قرية ليوا.. أنشطة عائلية في قلب الصحراء
26 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
«المناطيد الهوائية» تضئ سماء «ليوا الدولي»
26 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
«سيرك هوليوود» في «قرية ليوا»
22 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
«تحديات قوية» بين المتسابقين في «ليوا الدولي»
اليوم 01:05
علوم الدار
صعود التل.. «تحدي مرعب» بطموح الصدارة
3 يناير 2025
علوم الدار
«الاستعراض الرملي».. مهارة وإبداع في مهرجان ليوا الدولي
2 يناير 2025
علوم الدار
عشاق المغامرة والإثارة يخوضون تحدي «تل مرعب»
1 يناير 2025
علوم الدار
«تحديات قوية» بين المتسابقين في «ليوا الدولي»
اليوم 01:05
علوم الدار
صعود التل.. «تحدي مرعب» بطموح الصدارة
3 يناير 2025
علوم الدار
«الاستعراض الرملي».. مهارة وإبداع في مهرجان ليوا الدولي
2 يناير 2025
علوم الدار
عشاق المغامرة والإثارة يخوضون تحدي «تل مرعب»
1 يناير 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
مهرجان ليوا الدولي يختتم فعالياته اليوم
اليوم 19:30
الأخبار العالمية
وفاة أكبر معمرة في العالم
اليوم 19:00
الأخبار العالمية
الصين ورقم قياسي في عالم الجليد
اليوم 18:30
الأخبار العالمية
كيف غمرت الفيضانات المالديف؟
اليوم 17:48
الأخبار العالمية
ماذا قالت رئيسة وزراء إيطاليا عن إيلون ماسك؟
اليوم 00:01
علوم الدار
"قرية ليوا" تحتفي بـ"الحناء"
3 يناير 2025
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©