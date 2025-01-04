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انطلاق مراسم جنازة الرئيس الأميركي الراحل جيمي كارتر
4 يناير 2025 21:33
الرئيس الاميركي الأسبق جيمي كارتر
جيمي كارتر
ولاية جورجيا
الرئيس الأميركي
أميركا
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