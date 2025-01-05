الأحد 5 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
لقطات بـ«الدرون».. الثلوج تغطي شمال إنجلترا
5 يناير 2025 18:35
ويلز
الثلوج
ثلوج
يوركشاير
الدرون
المملكة المتحدة
إنجلترا
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ثلوج كثيفة تعطل «مطار ليفربول»
اليوم 18:32
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
انطلاق مراسم جنازة الرئيس الأميركي الراحل جيمي كارتر
4 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
وفاة أكبر معمرة في العالم
4 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الصين ورقم قياسي في عالم الجليد
4 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كيف غمرت الفيضانات المالديف؟
4 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
إلغاء عشرات الرحلات من مطار سخيبول الهولندي بسبب سوء الأحوال الجوية
الأخبار العالمية
"الشلل" يهدد بريطانيا بسبب الثلوج الكثيفة
الأخبار العالمية
المملكة المتحدة تشهد فيضانات وأحوالاً جوية قاسية
الرياضة
لقب «سير» ممنوع في منزل ساوثجيت!
الأخبار العالمية
إلغاء عشرات الرحلات من مطار سخيبول الهولندي بسبب سوء الأحوال الجوية
اليوم 16:40
الأخبار العالمية
"الشلل" يهدد بريطانيا بسبب الثلوج الكثيفة
اليوم 10:36
الأخبار العالمية
المملكة المتحدة تشهد فيضانات وأحوالاً جوية قاسية
1 يناير 2025
الرياضة
لقب «سير» ممنوع في منزل ساوثجيت!
1 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©