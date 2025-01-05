الأحد 5 يناير 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
خبراء: هجوم نيو أورليانز يؤكد استمرار إرهاب «داعش»
«الأونروا»: حظر إسرائيل مساعدتنا للفلسطينيين اقترب
مطار دمشق يعلن استئناف الرحلات الدولية الثلاثاء
مساعٍ «حوثية» لإقصاء 250 ألف موظف حكومي
«الصليب الأحمر» تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان
طائرة محملة بمعدات عسكرية تهبط بقاعدة أميركية في سوريا
مفوض حقوق الإنسان يحذر من كارثة إنسانية في غزة
العراق: لم ننحز لأي جهة في سوريا
عشرات القتلى بغارات إسرائيلية على غزة
28 مليون دولار مساعدةٌ من واشنطن لمقديشو
مصر ترسل طائرة مساعدات إلى سوريا
5.9 مليون فلسطيني يستفيدون من خدمات «الأونروا»
الكاميرون: مقتل 5 جنود على أيدي مسلحين نيجيريين
«الفارس الشهم 3» توزع طروداً غذائية على نازحي غزة
«تحسينات مرورية» حول المدارس في أبوظبي
إطلاق القمر الصناعي «الثريا 4» بنجاح
الإمارات.. سوق عمل ديناميكي يدعمه النمو الاقتصادي والذكاء الاصطناعي
إطلاق «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»
«ليوا الدولي».. التحدي والصمود في «رحلة الصعود»
تنبيه وإنذار 48 ألف شركة للالتزام باشتراطات السلامة المهنية
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
الأميركيون يودّعون كارتر
5 يناير 2025 20:47
الولايات المتحدة
جو بايدن
الرئيس الأميركي
جورجيا
أميركا
أتلانتا
جيمي كارتر
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
انطلاق مراسم جنازة الرئيس الأميركي الراحل جيمي كارتر
4 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من هم رؤساء أميركا الأحياء؟
30 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب وبايدن في البيت الأبيض.. مصافحة وتعهد
13 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هاريس تهاجم ترامب في خطابها الأخير
30 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل يستعيد ترامب "جورجيا" من الديمقراطيين؟
17 أكتوبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
بدء مراسم وداع جيمي كارتر في الولايات المتحدة
اليوم 08:41
الأخبار العالمية
جنازة رسمية تستمر 6 أيام لجيمي كارتر تبدأ في جورجيا
4 يناير 2025
الأخبار العالمية
مراسم وداع الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر تبدأ في الولايات المتحدة
4 يناير 2025
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يربط نهاية سريعة للحرب بموقف «قوي» من ترامب
4 يناير 2025
الأخبار العالمية
بدء مراسم وداع جيمي كارتر في الولايات المتحدة
اليوم 08:41
الأخبار العالمية
جنازة رسمية تستمر 6 أيام لجيمي كارتر تبدأ في جورجيا
4 يناير 2025
الأخبار العالمية
مراسم وداع الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر تبدأ في الولايات المتحدة
4 يناير 2025
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يربط نهاية سريعة للحرب بموقف «قوي» من ترامب
4 يناير 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
الأميركيون يودّعون كارتر
اليوم 20:47
الأخبار العالمية
الجليد يغلق مطار مانشستر مؤقتاً
اليوم 20:15
الأخبار العالمية
لقطات بـ«الدرون».. الثلوج تغطي شمال إنجلترا
اليوم 18:35
الأخبار العالمية
ثلوج كثيفة تعطل «مطار ليفربول»
اليوم 18:32
الأخبار العالمية
انطلاق مراسم جنازة الرئيس الأميركي الراحل جيمي كارتر
4 يناير 2025
علوم الدار
مهرجان ليوا الدولي يختتم فعالياته اليوم
4 يناير 2025
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©