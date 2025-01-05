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الأميركيون يودّعون كارتر
5 يناير 2025 20:47
الولايات المتحدة
جو بايدن
الرئيس الأميركي
جورجيا
أميركا
أتلانتا
جيمي كارتر
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