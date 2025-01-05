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لماذا تخلى المحققون عن توقيف الرئيس في كوريا الجنوبية؟
5 يناير 2025 22:39
يون سوك-يول
كوريا الجنوبية
الرئيس الكوري
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