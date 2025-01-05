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مايك جونسون رئيساً لمجلس النواب الأميركي
5 يناير 2025 22:52
مايك جونسون
الحزب الديمقراطي
دونالد ترامب
الحزب الجمهوري
مجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة
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