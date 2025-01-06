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الرئيس الصربي لـ"الاتحاد": الإمارات هي الصديق والشريك الحقيقي لصربيا
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ألكسندر فوسيتش
الرئيس الصربي
رئيس صربيا
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