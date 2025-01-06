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علوم الدار
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في مقابلة حصرية مع صحيفة الاتحاد
6 يناير 2025 21:52
"محمد بن زايد من أكثر قادة العالم حكمة ويمتلك رؤية شاملة ومتكاملة للتنمية".. الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في مقابلة حصرية مع صحيفة الاتحاد
مركز الاتحاد للأخبار
الرئيس الصربي
رئيس الدولة
حوار
الإمارات
محمد بن زايد
حمد الكعبي
صربيا
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