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اقتصاد
تعرف على أهم فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
7 يناير 2025 16:56
أبوظبي
أسبوع أبوظبي للاستدامة
آيرينا
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
الإمارات
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
طاقة المستقبل
القمة العالمية لطاقة المستقبل
قمة طاقة المستقبل
الاستدامة
جائزة زايد للاستدامة
أبوظبي للاستدامة
أسبوع الاستدامة
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